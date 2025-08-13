Беременная Тодоренко ответила хейтерам на критику

Беременная Тодоренко резко ответила хейтерам
Регина Тодоренко. Фото: соцсети
Девушка продолжает радовать публику откровенным контентом

Знаменитая российская шоувумен Регина Тодоренко, которая готовится в третий раз стать мамой, поделилась в своем блоге коротким видео, снятым во время отдыха. На кадрах артистка у бассейна шутливо гримасничает и танцует в бикини, демонстрируя фигуру на позднем сроке беременности. Однако вместо ожидаемой поддержки публикация вызвала волну критики.

По словам знаменитости, в комментариях многие упрекали ее в излишней откровенности. Часть пользователей заявила, что подобные танцы уместны только для демонстрации любимому мужчине, а некоторые и вовсе назвали ее поведение странным.

Фото: соцсети

Ведущая призналась, что удивлена подобной реакцией, и отметила, что с ее точки зрения радостные эмоции и безобидные кривляния беременной женщины не должны вызывать негатива. Она подчеркнула, что в этот период особенно важна поддержка.

Впрочем, звезда соцсетей уточнила, что из 160 комментариев под постом лишь восемь носили грубый характер, при этом в основном критика поступала от женщин старше пятидесяти лет.

Звезда поблагодарила тех подписчиков, кто написал теплые слова, и призналась, что, несмотря на неприятные стороны популярности, плюсов в своей профессии она видит гораздо больше. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

К слову, ранее стало известно, сколько актриса тратит на отдых.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
