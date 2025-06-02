Тодоренко отдала за отдых на Бали более 700 тысяч рублей

Тодоренко отдала за отдых на Бали более 700 тысяч рублей
Фото: соцсети
Звезда арендовала большую виллу на всю семью

Ведущая Регина Тодоренко вместе со всей большой семьей отправилась в путешествие. Знаменитость решила отдохнуть всего три дня, но с большим размахом – позволить себе она это решила из-за чрезвычайной загруженности на работе.

По словам звезды, за 3,5 месяца она отработала 80 съемочных смен, часть из которых пришлись на ночное время. Такой плотный график практически лишил ее сил, и она мечтала наконец восстановиться вместе с мужем и сыновьями в какой-нибудь тропической стране.

Журналистам удалось подсчитать, что трехдневный отпуск на Бали с мужем и двумя детьми обошелся Тодоренко минимум в 700 тысяч рублей. Семейство арендовало виллу, стоимость которой составляет 93 тысячи рублей за сутки. Перелет четырех человек обошелся не менее 460 тысяч рублей.

По слухам, сейчас телеведущая находится в положении. Об этом некоторое время назад проговорились певица Валерия и ее муж Иосиф Пригожин. Сама Регина не подтверждала слухи, хотя в последнее время стала публиковать свои снимки в соцсетях только с портретного ракурса.

Источник: Telegram

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