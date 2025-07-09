"Это самое прекрасное": Ивлееву заподозрили в беременности

"Это самое прекрасное": Ивлееву заподозрили в беременности
Фото: соцсети
Знаменитость намекнула, что готовится к пополнению в семействе

Блогер Анастасия Ивлеева в своих соцсетях неожиданно поздравила россиян с Днем семьи, любви и верности. Сообщение, опубликованное знаменитостью, спровоцировало слухи о ее возможной беременности от второго супруга Филиппа Бегака.

"Друзья, с Днем семьи, любви и верности! Это самое прекрасное, чем может быть одарен человек! Пусть у каждого будет свой островок блаженства, начиная с вас двоих и заканчивая… а в общем-то, пусть не будет конца", – написала она.

В дополнение к публикации Ивлеева приложила две фотографии вместе с супругом, обрезав себя по шею и не показывая живот. Это только усилило слухи о возможном ожидании малыша в новой семье звезды "Орла и решки".

Как отмечает женский журнал "Клео.ру", в последнее время Анастасия стала чаще задумываться на тему детей. Например, в своем новогоднем поздравлении она пожелала поклонникам выходить замуж или жениться, а также заводить побольше отпрысков. Тогда многие решили, что эта тема для Ивлеевой является животрепещущей – не исключено, что вместе с Бегаком они предпринимают усилия для продолжения рода. И существует вероятность, что наконец достигли в этом успеха.

Ранее свекровь заявила, что ей жаль Анастасию из-за свадьбы с Филиппом, поскольку ведущий является очень сложным человеком.

По теме

Президент Чехии сделал резонансное заявление о войне с Россией

Политик призвал трезво взглянуть на ситуацию

Стала известна реакция Путина на самоубийство Старовойта

В Кремле отметили, что новость оказалась шокирующей для всех

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей