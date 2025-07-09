"Это самое прекрасное": Ивлееву заподозрили в беременности

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Блогер Анастасия Ивлеева в своих соцсетях неожиданно поздравила россиян с Днем семьи, любви и верности. Сообщение, опубликованное знаменитостью, спровоцировало слухи о ее возможной беременности от второго супруга Филиппа Бегака.
"Друзья, с Днем семьи, любви и верности! Это самое прекрасное, чем может быть одарен человек! Пусть у каждого будет свой островок блаженства, начиная с вас двоих и заканчивая… а в общем-то, пусть не будет конца", – написала она.
В дополнение к публикации Ивлеева приложила две фотографии вместе с супругом, обрезав себя по шею и не показывая живот. Это только усилило слухи о возможном ожидании малыша в новой семье звезды "Орла и решки".
Как отмечает женский журнал "Клео.ру", в последнее время Анастасия стала чаще задумываться на тему детей. Например, в своем новогоднем поздравлении она пожелала поклонникам выходить замуж или жениться, а также заводить побольше отпрысков. Тогда многие решили, что эта тема для Ивлеевой является животрепещущей – не исключено, что вместе с Бегаком они предпринимают усилия для продолжения рода. И существует вероятность, что наконец достигли в этом успеха.
Ранее свекровь заявила, что ей жаль Анастасию из-за свадьбы с Филиппом, поскольку ведущий является очень сложным человеком.
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