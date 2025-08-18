Обвинение намерено допросить двух свидетелей по делу Лазаревой*

Допросят двух свидетелей: новый поворот в деле сбежавшей Татьяны Лазаревой*
Татьяна Лазарева*. Кадр: YouTube
Актриса давно живет за границей

Теледива Татьяна Лазарева*, давно покинувшая родную страну и регулярно выступающая с русофобскими высказываниями, вновь оказалась в центре судебного разбирательства. На этот раз речь идет о деле об уклонении от обязанностей иностранного агента. Как сообщил ее адвокат Леонид Соловьев, на следующем заседании стороны планируют допросить двух свидетелей обвинения.

По словам юриста, в ходе заседания прокурор огласил обвинительное заключение, а затем были зачитаны материалы дела. Защита заявила, что блондинка своей вины не признает. Сама подсудимая в зале не появилась – она находится за границей и на родину возвращаться не собирается.

Ранее звезда уже получила заочный приговор – 6,5 лет колонии по обвинению в оправдании террористических действия. Кроме того, суд запретил ей на четыре года быть администратором информационных ресурсов в Сети. Основанием для приговора стало интервью, в котором она позволила себе высказывания о возможности совершения терактов на территории нашей страны.

Звезда нулевых, некогда известная своими юмористическими проектами, в последние годы мелькает в прессе только на фоне очередных русофобских выпадов.

К слову, ранее беглянка признала грустную правду о жизни за рубежом.

*признана иностранным агентом на территории Российской Федерации

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
