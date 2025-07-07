Лазарева* сообщила, что эмигранты небогато живут за рубежом

Блондинка часто жалуется на свою незавидную долю

Шоувумен Татьяна Лазарева*, давно находящаяся за пределами России, сделала грустное признание о новой жизни эмигрантов. Она откровенно рассказала о финансовых трудностях, с которыми сталкиваются покинувшие родную страну граждане. По ее словам, люди, которые внезапно уехали из России, не живут в достатке, и у большинства из них нет свободных средств.

Она отметила, что уехавшие, в том числе и она сама, существуют весьма скромно, и назвала таких людей "перебежчиками" и "переездчиками". При этом конкретные детали о собственном материальном положении телеведущая раскрывать не стала.

В начале июня сообщалось, что беглянка не выплатила назначенные судом штрафные санкции и должна нашему государству около 43 тысяч рублей.

Кроме того, актриса обвиняется по статье Уголовного кодекса, ей инкриминируют публичные призывы к терроризму и его оправдание, совершенные с использованием интернета. Максимальное наказание по данной статье – до семи лет лишения свободы.

Летом 2023 года знаменитость в одном из интервью допустила высказывания, которые были расценены как оправдание террористических атак с использованием беспилотников по российским городам. После этого она была заочно арестована.

К слову, недавно она расстраивалась из-за того, что стала уголовницей.

*признана иностранным агентом на территории Российской Федерации