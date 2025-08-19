Блогера Ефремова задержали в московском аэропорту: грозит до 8 лет колонии

Мужчина попал в сложную ситуацию

Бизнесмен и блогер Никита Ефремов оказался в центре громкой истории – его задержали сотрудники правоохранительных органов в московском аэропорту Шереметьево после прилета из Турции. В этот момент с ним была его возлюбленная, модель и блогер Дина Саева, ставшая невольным свидетелем ужасной сцены.

Согласно материалам суда, мужчину подозревают в причастности к финансированию экстремистской деятельности. В настоящее время на него наложены ограничения, а при доказательстве вины парню может грозить тюремное заключение сроком до восьми лет.

Ранее имя блогера уже фигурировало в громких делах. Несколько лет назад в его магазинах обуви, расположенных в Москве и Санкт-Петербурге, прошли обыски – речь шла о продаже неоригинальных моделей под видом известных брендов. После этого блогер уехал в США, но неожиданно решил вернуться в родную страну.

Несмотря на неоднозначную репутацию, бизнесмену удалось завоевать популярность среди звезд шоу-бизнеса. Его продукцию носили такие известные артисты, как Тимати, Джиган, Баста и Нурлан Сабуров.

Интересный факт – в числе клиентов магазина был и актер Никита Ефремов, однофамилец предпринимателя, сын Михаила Ефремова. Он даже участвовал в рекламной акции бренда. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

