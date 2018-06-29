Чемпионат мира изменил отношение Запада к России

Глава ФИФА подвел итоги группового этапа мундиаля

Восторг иностранных болельщиков, съехавшихся в нашу страну на Чемпионат мира по футболу, разделяет и президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, заверивший, что он увидел, что "Россия очень гостеприимная страна".



Рассказывая об итогах группового этапа футбольного первенства, он заявил, что безупречная подготовка и проведение мундиаля "меняет восприятие России, особенно на Западе".

"Пока чемпионат мира проходит фантастически. Турнир показывает, что Россия очень гостеприимная страна. <…> Каждый человек может приехать в Москву или любой другой город и насладиться футбольной атмосферой", – сказал Инфантино во время выступления на форуме "Спорт и будущее" в Москве, пишет ТАСС.

"Праздник в России стал праздником всего мира", – подытожил глава ФИФА.