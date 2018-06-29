Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Чемпионат мира изменил отношение Запада к России

Фото: GLOBAL LOOK press/Elmar Kremser
Глава ФИФА подвел итоги группового этапа мундиаля

Восторг иностранных болельщиков, съехавшихся в нашу страну на Чемпионат мира по футболу, разделяет и президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, заверивший, что он увидел, что "Россия очень гостеприимная страна".

Рассказывая об итогах группового этапа футбольного первенства, он заявил, что безупречная подготовка и проведение мундиаля "меняет восприятие России, особенно на Западе".

По теме

"Пока чемпионат мира проходит фантастически. Турнир показывает, что Россия очень гостеприимная страна. <…> Каждый человек может приехать в Москву или любой другой город и насладиться футбольной атмосферой", – сказал Инфантино во время выступления на форуме "Спорт и будущее" в Москве, пишет ТАСС.

"Праздник в России стал праздником всего мира", – подытожил глава ФИФА.

Фоторепортаж
Американцы расхвалили организацию ЧМ-2018
Вероника ПОДСТРЕХИНА
новости партнеров
Загрузка...

Украинцы выдумали новую байку про Крым

Киев "раскрыл" коварный план Москвы

А нам все равно: ЕС требует от России повиниться в крушении MH17

Лидеров стран-участниц объединения не волнует отсутствие доказательств

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей