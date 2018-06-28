Иностранные болельщики сорят деньгами на ЧМ-2018
Второе место занимают фанаты из Китая, на третьем расположились любители футбола из Мексики. На гостиницу, одежду, рестораны и кафе болельщики тратились больше всего. Подсчеты провела компания Visa. Об этом говорится в статье РБК с ссылкой на официальное сообщение организации.
По данным исследования, средний чек иностранца за один день составляет 3500 тысячи рублей. В Москве фанаты потратили 1,7 млрд рублей по картам в первые дни мундиаля – говорится в статье.
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В Санкт-Петербурге сумма растрат составила 506 миллионов рублей,
а в Сочи 104 млн. Расчеты проводили с 14 по 18 июня.
Самый дорогой матч состоялся между Россией и Саудовской Аравии, который состоялася 14 июня на стадионе "Лужники". Болельщики из 123 стран смогли увидеть встречу вживую. Второе место заняла игра между командами Германии и Мексики, которая проходила 17 июня. Его посетили любители футбола из 116 стран.
Специалисты из Яндекса провели исследование и выяснили, какой сувенир самый популярный среди иностранных гостей. Им оказалась фигурка волка Забиваки – об этом сообщает канал 360°.
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи проводятся на 12 стадионах в 11 крупных городах страны.
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