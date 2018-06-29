Шнур записал хит к финалу ЧМ-2018
Сергей, как известно, обожает футбол, поэтому написать песню к историческому событию для нашей страны и сборной согласился с радостью. Клип уже можно посмотреть на YouTube телеканала "Россия 1", который будет транслировать матч 15 июля.
Шнуров, судя по всему, вложил в этот мини-гимн всю душу. Песня о России, которая "помешалась на футболе", длится всего минуту, но уже имеет все шансы стать хитом.
Кстати, это не первая композиция хулигана отечественного шоу-бизнеса на футбольную тему. Не так давно Шнуров в соавторстве с Семеном Слепаковым записал песню "Чемпионы", которая изобилует нецензурными словами и ироничными намеками.
Напомним, 1 июля нашей сборной предстоит встреча с испанцами. Их национальная команда с трепетом ждет игры с россиянами. Матч пройдет в Москве.
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