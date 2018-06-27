Шнуров открыл интимную тайну жены

Музыкант удобно устроился на шиномонтаже и разразился стихами

В рифмованных строках, опубликованных несколько часов назад, лидер группы "Ленинград" дал понять, что супруга ему изменила. Это стало своеобразным ответом на слова Матильды о разводе, прозвучавшие немногим раньше.

Стихотворение небольшое и полностью в стиле автора. После рассуждений о происходящем в мире, удовлетворения от того, что "песни есть, и есть стихи", и замечания "остальное – пепел", Шнуров подытожил: "Если женщина вам врет, значит все в порядке".

Подписчики страницы артиста в соцсети выразили свое мнение по этому поводу. Одни отметили: "Верному-верная! Гуляшему-гулящая! Бумеранг!" Другие поместили свои стихи. Третьи дали несколько советов.

До этого в Instagram певца появилось любопытное фото. На нем Сергей сидит в кресле в окружении автомобильных колес с симпатичной кошечкой на руках. Наверное, в тот момент музыкант находился в одной из шиномонтажных мастерских.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) 26 Июн 2018 в 10:15 PDT

Шнуров не подписал снимок, но подписчики дали волю своему воображению.

"Матильда все отжала...", "Переехал? И все, что нажито непосильным трудом", "Бомж с Рублевки? Об этом следующий клип?", "С комфортом устроился", "Кому мельница, кому осел, а Шнур – младший. Ему кот достался", "Шо , выгнали?" – едко пошутили одни.

Другие иронично покритиковали: "Сергей, вы потеряли чувство стиля, у вас же кот с носками не сочетается". А третьи подвели итоги: "Сережа неплохо отдыхаем", "Уже с кисой".

Сегодня Матильда Шнурова впервые высказалась о разводе с мужем. Она попросила "конспираторов, наблюдателей и толкователей" не строить догадки и не делать выводов. По ее словам, жизнь сложнее, чем лента новостей.

Несколько дней назад причину развода Сергея Шнурова назвал один из друзей лидера группы "Ленинград". По его словам, поводом для разрыва могла стать измена жены музыканта.

Как-то Шнуров разместил в соцсети фото из спортзала. По нему видно, что Сергей много времени посвящает тому, чтобы поддерживать себя в форме, отмечает EG.RU.

