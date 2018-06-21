Брак Шнурова разрушил его знакомый

В окружении музыканта рассказали об истинных причинах разлада звездной пары

Развод лидера рок-группы "Ленинград" Сергея Шнуров с супругой Матильдой до сих пор волнует всю творческую тусовку. Как можно было уйти от самого успешного артиста современной отечественной сцены? Оказывается, можно – ради новой любви.

Как рассказал человек из близкого круга Шнурова, причиной крушения брака стала измена. Но не со стороны Шнурова, как большинство думало. Слабой на передок оказалась именно Матильда. По словам знакомого, Шнуров в последние годы все больше превращался в образцового семьянина, меньше выпивал. В то же время Матильда становилась все менее управляемой.

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"Стала пропадать, могла домой не прийти. Подумала, что если он себе позволяет загулы, то и она будет платить той же монетой. Ему в отместку начала погуливать", – рассказал источник "Комсомольской правды".

При этом он признал, что Шнуров менялся в лучшую сторону с некоторыми оговорками. Музыкант тоже грешил изменами, однако разлад в семье пошел именно из-за жены, которая позволяла себе "много лишнего". Дескать, что дозволено Юпитеру, не положено быку. Последняя капля переполнила чашу терпения несколько месяцев назад. Супруги долго не было дома, и Сергей не знал, где ее искать. Наводку дали "добрые люди" – Матильда проводит время с мужчиной. Адрес прилагался.

"[Шнуров] приехал в указанное место, кажется, в отель. Ну и застал. При этом жена заявила: мол, ты мне не докладываешь, с кем пропадаешь, вот и меня не контролируй. Он увез ее домой. Кстати, мужчина, с которым она проводила время, был их общим знакомым", – сказал источник.

На следующий день пришедшая в себя горе-жена просила прощения как могла, но Шнуров был неумолим. После того случая они жили словно на пороховой бочке. В итоге оба пришли к решению разойтись.

Впрочем, точку в истории их отношений ставить рано, уверен источник издания. Несмотря на то, что у Матильды есть богатые ухажеры, любит она только Сергея, добавил он.



