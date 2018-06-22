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Развод озолотит жену Шнурова

Сергей Шнуров и Матильда Шнурова. Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС
Артисту и его супруге предстоит нелегкое испытание. Но Матильде в результате повезет

Они должны будут поделить имущество. А сделать это будет ой как непросто.

Доходы Сергея за 2016 г. составили $11 млн, а в 2017-м он заработал $5 миллионов. Все деньги находятся на банковских счетах. При этом, по закону, они являются совместно нажитым имуществом.

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Одна квартира супругов  – в элитном доме в центре Санкт-Петербурга – оценивается в сумму около 20 млн рублей. Две других – общей площадью 340 кв. м. и записанных на Матильду – "тянут" на 35 млн рублей. А четвертая огромная жилплощадь напротив Летнего сада стоит примерно 45 млн рублей

Месячный доход ресторана Матильды "КоКоКо", по словам самой владелицы, составляет 9 млн рублей. А еще на жену Шнурова зарегистрирована балетная школа. И общий бизнес пары также есть – производство одежды под брендом Shnurovs.

Огромный доход приносит и группа "Ленинград", лидером которой является Сергей. Только в 2016 г. ее прибыль достигла 22,7 млн рублей. Конечно, не все эти деньги принадлежат Шнурову. Он имеет лишь половину.

А еще есть корпоративы. Гонорар "Лениграда" за один такой концерт превышает $150 тыс., а в праздники сумма может увеличиться вдвое.

Что из всего этого получит  Матильда, пока не известно. Если все пройдет цивилизованно, как и, судя по записям в соцсетях, расстались супруги, то жена Сергея после официального развода станет очень богатой дамой.

Уже несколько недель полонники пары гадают, кто из супругов первым решил расстаться и кто виноват. Слухи ходят разные.

Сергей заявил, что "упустил свою мечту" по собственной же глупости. Его друзья говорят, что Матильде надоели его постоянные измены, и она тоже ударилась во все тяжкие, чего не перенес лидер группы "Ленинград".

Подруги девушки категорически отметают эту версию. А Матильда молчит. Лишь раз красотка проронила, что ей сейчас нелегко.

Межлу тем не все верят в развод супругов. Поклонники думают, что Сергей и его жена переживут размолвку и заживут счастливо. 

Фоторепортаж
Шнуров отмечает юбилей
Полина ДОРОЖКИНА
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