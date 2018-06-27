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Жена Шнурова высказалась о разводе

Матильда Шнурова. Фото: instagram.com/mshnurova
Матильда обратилась ко всем желающим узнать причину ее расставания с мужем

Она попросила этих "конспираторов, наблюдателей и толкователей", не разбираться, как и почему это случилось. Это бесполезно, добавила жена артиста в соцсети.

Иногда "и сами главные герои не понимают, что произошло на самом деле", отметила Матильда. По ее словам, "в небе висит ядерный гриб, а они, слепые, не видят его в этот момент".

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В заключение супруга музыканта призвала любопытных разбираться в собственной жизни. которая "проходит мимо, пока вы сидите в интернете, сливая свое драгоценное время в никуда". И дала совет совет: "Живите своей жизнью".

Ранее о разводе лидера "Ленинграда" с женой говорил его друг, попросивший не называть его имя. Они сообщили, что Сергей застал Матильду с любовником.

А рэперВячеслав Машнов, он же Гнойный, он же Слава КПСС, опубликовал в Сети дисс на Шнурова, в котором обвинил певца в измене. Порассуждала о расставании супругов и бывшая солистка "Ленинграда" Алиса Вокс.

Сергей Шнуров объявил о разводе с Матильдой 25 мая. Позже он опубликовал в соцсетях стихотворение, в котором говорилось о том, что ему очень больно – он "ранен, может, и убит".

Полина ДОРОЖКИНА
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