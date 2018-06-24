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Шнуров и Слепаков спели матерную песню о сборной России

Global Look Press
В песню уместились оды футболистам, усы Черчесова и пенсионный возраст

Шоумен Семен Слепаков и лидер рок-группы "Ленинград" Сергей Шнуров вдохновились победами российской команды на ЧМ-2018 и сочинили композицию под названием "Чемпионы". Текст изобилует матерными словами и неприличными выражениями, а также иронией по отношению как к игрокам, так и к болельщикам.

Видео появилось на Youtube только в воскресенье, 24 июня,  но уже успело собрать более 100 тысяч просмотров и 13 тысяч "лайков".

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В комментариях многие пользователи присоединились к мысли, высказанной в песне: в случае поражения сборную России снова начнут поливать жесточайшей критикой. Кроме того, комментаторы обратили внимание и на тему повышения пенсионного возраста, о котором правительство объявило в день старта Чемпионата мира.



Артем ВЕСЕЛЫЙ
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