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Шоумен Семен Слепаков и лидер рок-группы "Ленинград" Сергей Шнуров вдохновились победами российской команды на ЧМ-2018 и сочинили композицию под названием "Чемпионы". Текст изобилует матерными словами и неприличными выражениями, а также иронией по отношению как к игрокам, так и к болельщикам.
Видео появилось на Youtube только в воскресенье, 24 июня, но уже успело собрать более 100 тысяч просмотров и 13 тысяч "лайков".
В комментариях многие пользователи присоединились к мысли, высказанной в песне: в случае поражения сборную России снова начнут поливать жесточайшей критикой. Кроме того, комментаторы обратили внимание и на тему повышения пенсионного возраста, о котором правительство объявило в день старта Чемпионата мира.
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