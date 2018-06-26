Российская сборная напугала испанцев

Наставник Испании оценил шансы своей команды в предстоящей игре

Главный тренер команды Испании Фернандо Йерро прокомментировал предстоящую встречу со сборной РФ в 1/8 финала.

"Сейчас мы должны сосредоточиться на своей игре, на разборе своих ошибок. И немного отдохнуть... В Москве будет потрясающая атмосфера. И Россия может создать нам много проблем", – приводит слова Йерро издание "Спорт-Экспресс".

Наставник испанской сборной подчеркнул, что впереди теперь не групповой турнир, а матчи, в которых все решается. Он добавил, что его команда выполнила задачу-минимум и стала первой в группе, поэтому теперь "нужно отдышаться и идти дальше".

Защитник испанской сборной Серхио Рамос также высоко оценил игру россиян. "Будет сложно, надеюсь, мы можем блестяще сыграть против России. Они играют на высоком уровне", – цитирует Рамоса "Чемпионат".



В понедельник, 25 июня Испания сыграла вничью с Марокко на стадионе в Калининграде, в тот же день сборная России потерпела поражение от команды Уругвая – 0:3. В Москве на стадионе "Лужники" 1 июля состоится игра между сборными Испании и России.