Российская сборная напугала испанцев

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Испанцы опасаются проблем от сборной России

Фото: GLOBAL LOOK press/Lu Jinbo
Наставник Испании оценил шансы своей команды в предстоящей игре

Главный тренер команды Испании Фернандо Йерро прокомментировал предстоящую встречу со сборной РФ в 1/8 финала. 

"Сейчас мы должны сосредоточиться на своей игре, на разборе своих ошибок. И немного отдохнуть... В Москве будет потрясающая атмосфера. И Россия может создать нам много проблем", – приводит слова Йерро издание "Спорт-Экспресс".

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Наставник испанской сборной подчеркнул, что впереди теперь не групповой турнир, а матчи, в которых все решается. Он добавил, что его команда выполнила задачу-минимум и стала первой в группе, поэтому теперь "нужно отдышаться и идти дальше".

Защитник испанской сборной Серхио Рамос также высоко оценил игру россиян. "Будет сложно, надеюсь, мы можем блестяще сыграть против России. Они играют на высоком уровне", – цитирует Рамоса "Чемпионат".

В понедельник, 25 июня Испания сыграла вничью с Марокко на стадионе в Калининграде, в тот же день сборная России потерпела поражение от команды Уругвая – 0:3. В Москве на стадионе "Лужники" 1 июля состоится игра между сборными Испании и России.

Фоторепортаж
Сборная России обыграла соперников на ЧМ
Фото: ТАСС Фото: ТАСС Фото: ТАСС
Фото: ТАСС Фото: ТАСС Фото: ТАСС Фото: ТАСС
Валентина МАЙОРОВА
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