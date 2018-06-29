ФИФА запретила россиянам тренироваться на стадионе

В организации не хотят давать преимущество нашей сборной

Международная федерация футбола (ФИФА) рекомендовала России не тренироваться на стадионе "Лужники", где пройдет встреча с испанцами в рамках 1/8 финала ЧМ. Об этом рассказал пресс-атташе сборной Игорь Владимиров.

По его словам, организация таким способом пытается не дать преимущество нашим игрокам, которые уже играли на этом поле в матче открытия мундиаля против Саудовской Аравии.

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"Это, как я понял, обычная практика. ФИФА пытается уравнять условия, поскольку мы уже играли в "Лужниках", а испанцы – нет", - цитирует Владимирова ТАСС.

Президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин подчеркнул, что это требование не содержит дискриминации.

"Пустили тренироваться или нет – никакой дискриминации в этом нет. Когда нам сложнее, то нам, в общем-то, и лучше от этого", - добавил он.

Анохин уверен, что футболистам ничто не помешает показать лучшую игру против испанцев и победить.

Российская сборная впервые в истории сыграет в 1/8 финала ЧМ против Испании 30 июня в Москве.