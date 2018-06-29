ФИФА запретила россиянам тренироваться на стадионе
Международная федерация футбола (ФИФА) рекомендовала России не тренироваться на стадионе "Лужники", где пройдет встреча с испанцами в рамках 1/8 финала ЧМ. Об этом рассказал пресс-атташе сборной Игорь Владимиров.
По его словам, организация таким способом пытается не дать преимущество нашим игрокам, которые уже играли на этом поле в матче открытия мундиаля против Саудовской Аравии.
По теме
"Это, как я понял, обычная практика. ФИФА пытается уравнять условия, поскольку мы уже играли в "Лужниках", а испанцы – нет", - цитирует Владимирова ТАСС.
Президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин подчеркнул, что это требование не содержит дискриминации.
"Пустили тренироваться или нет – никакой дискриминации в этом нет. Когда нам сложнее, то нам, в общем-то, и лучше от этого", - добавил он.
Анохин уверен, что футболистам ничто не помешает показать лучшую игру против испанцев и победить.
Российская сборная впервые в истории сыграет в 1/8 финала ЧМ против Испании 30 июня в Москве.
Чемпионат мира изменил отношение Запада к России
Глава ФИФА подвел итоги группового этапа мундиаля
А нам все равно: ЕС требует от России повиниться в крушении MH17
Лидеров стран-участниц объединения не волнует отсутствие доказательств
Новости партнеров
Фоторепортаж
Новости Украины
- Власти Украины загнали экономику страны в могилу
- Есть с одной тарелки не будем: Украина обдала Европу презрением
- Легендарный сербский снайпер покинул Донбасс
НЛО
Выбор читателей
- Крымский мост прогнулся
- Рядом с перевалом Дятлова взорвали ядерную бомбу
- Скрипаль подала тайный знак о помощи
- НАТО сделала России военное предупреждение
- Названа причина смерти Говорухина
- Открытие ЧМ-2018 вызвало скандал
- Крымский мост штормит
- Вид Юлии Скрипаль после отравления шокировал весь мир
- Врач предрек Волочковой скорый конец
- Это он Терезе Мэй: Уильямс показал неприличный жест на открытии ЧМ
- Путин рассказал о смерти Скрипалей
- За треснутым Крымским мостом следят из космоса
- Раскрыта тайна резкой перемены в Ротару
- Юлию Скрипаль убирают
- В Волгограде перед стартом ЧМ произошло страшное ЧП
- В театре Джигарханяна новый скандал
- В Европе грубо ошиблись насчет "Южного потока"
- Рубль пал
- Крымский мост заглох
- Джигарханян получил нож в спину
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина