Путин пропустит матч с испанцами
Загруженность российского президента не позволит ему присутствовать на матче между сборными России и Испании.
"Изначально график предусматривал и предусматривает до сих пор посещение Путиным открытия и закрытия чемпионата мира по футболу", – приводит ТАСС слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. Он добавил, что, как и все россияне, "президент будет болеть за наших".
Песков также прокомментировал возможную встречу российского президента и испанского короля Филиппа VI, который прилетит в Москву, чтобы посмотреть на игру национальной сборной. По словам пресс-секретаря, переговоры между двумя лидерами не запланированы – визит испанского монарха в Москву будет слишком коротким. При этом, по словам Пескова, в столице будут рады встретить Филиппа VI.
Сборная России впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу. Наши спортсмены выиграли у команд Саудовской Аравии и Египта (счет 5:0 и 3:1, соответственно) и проиграли сборной Уругвая – 3:0. Встреча команд Испании и России состоится в воскресенье, первого июля на поле стадиона "Лужники". Матч начнется в 17 часов по московскому времени.
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