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На стадионы ЧМ-2018 открыли охоту из космоса

Фото: GLOBAL LOOK press/AirPano LLC
За футбольным праздником пристально следят

Фотографии городов, принимающих матчи Чемпионата мира по футболу, опубликовал космонавт Олег Артемьев. На снимках, размещенных в Instagram, он показал, как выглядят спортивные стадионы, на которых проходят матчи мундиаля.

Новым объектом восхищения гостей страницы стала "Екатеринбург Арена", снятая с борта Международной космической станции (МКС).

Космонавт с юмором назвал серию снимков "фотоохотой за городами России, принимающими #ЧМ2018", и поинтересовался у подписчиков: "Кто уже побывал на трибунах стадиона #Екатеринбург Арена?"

Комментаторы поблагодарили автора за замечательные кадры столицы Урала. "Лучший город!", "Спасибо за красоту", "Это невероятно!", - отзываются они.

Для некоторых фотографии стали поводом для ностальгии. "Спасибо за возможность увидеть родной сердцу город! Все районы разглядела. Ностальгирую", – написала irina_tarantina.

Другие получили возможность погордиться красотой любимого города: "Какая красота, и стадион видно!".

А часть комментаторов по-хорошему позавидовала профессии, выбранной автором. "Это так круто иметь профессию из детства! побольше фото и видео с орбиты", "очень крутые фото. самому в космос захотелось)))", – пишут они.

 

  

Артемьев уже не впервые выставляет снимки с борта МКС, посвященные городам, принимающим чемпионат. До этого на его фотографиях были запечатлены Москва и Калининград, Ростов-на-Дону и Самара, Нижний Новгород и Казань.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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