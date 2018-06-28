На стадионы ЧМ-2018 открыли охоту из космоса
Фотографии городов, принимающих матчи Чемпионата мира по футболу, опубликовал космонавт Олег Артемьев. На снимках, размещенных в Instagram, он показал, как выглядят спортивные стадионы, на которых проходят матчи мундиаля.
Новым объектом восхищения гостей страницы стала "Екатеринбург Арена", снятая с борта Международной космической станции (МКС).
Космонавт с юмором назвал серию снимков "фотоохотой за городами России, принимающими #ЧМ2018", и поинтересовался у подписчиков: "Кто уже побывал на трибунах стадиона #Екатеринбург Арена?"
Комментаторы поблагодарили автора за замечательные кадры столицы Урала. "Лучший город!", "Спасибо за красоту", "Это невероятно!", - отзываются они.
Для некоторых фотографии стали поводом для ностальгии. "Спасибо
за возможность увидеть родной сердцу город! Все районы разглядела. Ностальгирую",
– написала irina_tarantina.
Другие получили возможность погордиться красотой любимого города: "Какая красота, и стадион видно!".
А часть комментаторов по-хорошему позавидовала профессии, выбранной автором. "Это так круто иметь профессию из детства! побольше фото и видео с орбиты", "очень крутые фото. самому в космос захотелось)))", – пишут они.
Приветствую жителей и гостей Калининграда, Ростова-на-Дону и Самары с борта Международной космической станции! Попробовал сфотографировать стадионы этих городов из космоса. Вы готовы к нешуточным спортивным страстям? Болельщики, расскажите, кто и где будет смотреть матчи? И за кого будете болеть? ⚽️ . Hello, Kaliningrad, Rostov-on-Don and Samara from the International Space Station! Are you ready for an exciteful football match? ⚽️ #ЧМ2018 #Ф2018 #FIFA2018
Артемьев уже не впервые выставляет снимки с борта МКС, посвященные городам, принимающим чемпионат. До этого на его фотографиях были запечатлены Москва и Калининград, Ростов-на-Дону и Самара, Нижний Новгород и Казань.
Оле-оле-оле! Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 продолжается, и мы продолжаем экскурс по городам, где проходят матчи. Сегодня я хочу показать вам Нижний Новгород, Казань и Москву! ⚽️ . Ole-ole-ole! The 2018 FIFA world Cup continues in Russia. I want to show you the cities where matches are played: Nizhny Novgorod, Kazan and Moscow! #ЧМ2018 #Ф2018 #FIFA2018 #НижнийНовгород #Казань #Москва
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