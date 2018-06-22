Украинцы разоблачили Путина с пультом от мяча Чемпионата

Секрет многочисленных сенсаций ЧМ-2018 раскрыт

Мастерство футболистов и даже спортивная фортуна не помогут игрокам чемпионата мира по футболу, который проходит в России. Все зависит от связей стран-участниц с Кремлем и лично настроения Владимира Путина. В этом активно убеждают интернет-пользователей украинские патриоты.

Они "выяснили", что все дело в наносетке, которой обтянуты все мячи Мундиаля. Она столь тонка, что ее не видно и не чувствуется. Однако в створы футбольных ворот встроены механизмы, способные по нажатию специальной кнопки создавать электромагнитные поля, которые отталкивают или, наоборот, притягивают мяч. Этим и объясняются восемь голов российской команды и, к примеру, сенсационное "сухое" поражение аргентинцев в матче с хорватами.

"Поляков он лично ненавидит, им он сделал проигрыш. Немцам поставил ультиматум, иначе вторую игру проиграют", – перечисляют украинские сторонники достижения чудо-техники.

Самое интересное, что, по их мнению, придумка эта – украинская, а российские шпионы ее украли, отмечает "Царьград". Впрочем, тут они уже загнули. Первым управлять воротами придумал Старик Хоттабыч – классику, пусть и советскую, знать надо.



