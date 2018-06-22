Бразилия с трудом одолела Коста-Рику

"Пентакампеоны" одержали первую победу на ЧМ-2018 в добавленное время

Сборная Бразилии на арене "Санкт-Петербург" обыграла на чемпионате мира команду Коста-Рики со счетом 2:0. Причем оба мяча бразильцы забили уже в компенсированное ко второму тайму время.

На 91-й минуте мяч в ворота послал полузащитник Фелипе Коутиньо, а на 97-й – нападающий Неймар.

Надо признать, что почти всю встречу бразильцы атаковали костариканцев и даже на 78 минуте судья назначил в ворота "Los Ticos" пенальти за якобы снос Неймара. Однако после просмотра видеоповтора отменил свое решение.

Сегодня в 21:00 в Калининграде состоится матч другой пары группы Е между сборными Сербии и Швейцарии.