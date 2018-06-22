Аргентинцы взбуновались на ЧМ
После разгромного матча с Хорватией болельщики сборной Аргентины болельщики буквально заплевали главного тренера сборной Хорхе Сампаоли.
Как сообщает издание Diario26, фанаты сборной в запале бросали в Сампаоли бутылками и выкрикивали грязные ругательства в его адрес. Во втором матче группового этапа аргентинцы проиграли хорватам со счетом 0:3
После игры аргентинские футболисты попросили назначить им другого тренера на матч с командой Нигерии, сообщает телеканал Todo Noticias, ссылаясь на неназванный источник в национальной Ассоциации футбола. По мнению спортсменов, лучше, если вместо Сампаоли их будет наставлять его помощник.
При этом игра самих аргентинцев не вызвала восторга у любителей и знатоков футбола. Тренер испанского "Атлетико" Диего Симеоне, выступавший за сборную Аргентины с 1988 по 2002 год, раскритиковал игру Лионеля Месси и заявил, что выбрал бы для игры Роналду.
С его мнением согласен и сенатор Алексей Пушков. "Сборная Аргентина играла бы лучше без Месси. Он – иллюзия, мираж, призрак", – цитирует Пушкова издание "Свободная пресса".
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