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Бразильцы назвали главную причину неудач

Неймар. Фото: GLOBAL LOOK press/Frank Hoermann
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Белые ночи повлияли на игру футболистов

По словам капитана сборной в матче с Коста-Рикой Тиаго Силвы команда тяжело переносит смену в режиме из-за белых ночей в Санкт-Петербурге.

"Мы к такому не привыкли, но с нами уже говорили на эту тему врачи, вчера мы пришли достаточно поздно, поэтому нам сказали, чтобы все выключили планшеты и телефоны, ведь мы должны постараться уснуть", – отметил футболист в интервью ТАСС.

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Несмотря на трудности в режиме дня, футболисты сборной Коста-Рики довольны пребыванием в культурной столице. "Очень непривычно и странно, но здорово – новый опыт, которого у нас еще не было, в 22:30 – 23:00 приходится плотно задергивать занавески – иначе не уснуть", – рассказал нападающий костариканцев Брайан Руис.

Первый тур закончился для Бразилии ничьей (1:1) в игре с командой Швейцарии. В группе Е лидирует Сербия, которая обыграла Коста-Рику со счетом 1:0.

Матч между командами Бразилии и Коста-Рики пройдет в Санкт-Петербурге в пятницу, 22 июня, в 15:00 по московскому времени.

Евгения КАРПУНИНА
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