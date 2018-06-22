Гости ЧМ-2018 соблазняют россиянок секс-шоколадом

Иностранцы пытаются добиться девушек любыми способами

В секс-шопах Екатеринбурга футбольные болельщики смели с прилавков возбуждающий шоколад. По мнению гостей России, он должен помочь им познакомиться с уралочками.

"У нас круто скакнули продажи возбуждающего шоколада... Видимо, люди ищут пути сближения", – рассказал URA.RU коммерческий директор одного из интим-магазинов. По словам продавцов специфических сладостей, шоколад становится поводом для знакомства с россиянками: "Угощают дам шоколадкой, а дальше коммуникация идет проще".

Жительницы Екатеринбурга благосклонно относятся к знакам внимания заморских гостей. По слухам, перуанские болельщики, расстроенные проигрышем французам, утешились поцелуями прекрасных жительниц Урала.