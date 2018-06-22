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Иностранцы жадничают в российских барах

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Рестораторы жалуются: число посетителей во время ЧМ-2018 выросло, а прибыль почти нет

Российские заведения общественного питания основательно подготовились к Мундиалю. В городах, принимающих чемпионат, а также других семи городах-миллионниках в среднем 40% баров и ресторанов установили телевизионные экраны, позволяющие смотреть трансляции футбольных матчей. Лидером в этом смысле стал Волгоград – там 52% заведений общепита предлагают такую возможность, пишет "Коммерсант".

Ожидалось, что возбужденные игрой болельщики будут есть-пить, не отрываясь от экрана и не очень-то глядя на счет. Однако нет. "Болельщики покупают в основном пиво и закуски, – рассказал президент самарского ресторанного холдинга "Рестория" Александр Терентьев. – Иностранцы стараются оставить в баре поменьше денег, в отличие от российских зрителей". Соответственно, средний чек в некоторых заведениях даже упал, несмотря на наплыв посетителей.

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В некоторых городах, принимающих Мундиаль, прибыли рестораторов лишили поставщики продуктов. К примеру, в Нижнем Новгороде средний чек подорожал на 20-30% как раз из-за того, что на такой уровень поднялась стоимость закупок для кухни.

Вообще же, меньше всего бьют по карману болельщиков в эти дни кафе в Калининграде. Там средний счет за салат, горячее и напиток составляет 587 рублей. В Сочи за тот же набор придется отдать 915 рублей. Рекорды бьет Москва – 1240 руб. за скромный обед.

В целом, болельщики в России тратят в ресторанах на 55% больше, чем это было на прошлом чемпионате мира по футболу. Конечно, надо учесть инфляцию, но все равно еда получается довольно дорогим дополнением к спортивному зрелищу. 

Вера СВЕТЛОВА
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