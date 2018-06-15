Легендарный футболист устроил скандал в столичном ресторане

Экс-капитан сборной Англии отказался платить за кетчуп

Звезда спортивного мира Терри Бутчер столкнулся с суровой реальностью российского общепита. И теперь направо и налево раздает советы, как себя позиционировать в стране-хозяйке мундиаля. Футбольным болельщикам он советует запастись не только терпением, но и кетчупом.

Бывший капитан сборной Англии разнес в пух и прах персонал одного из московских ресторанов, куда Бутчер зашел на обед. Легендарный футболист 59-ти лет решил отведать "Цезарь" и картофель фри. Но российская картошка, приготовленная на иностранный манер, пришлась британцу не по вкусу. Без кетчупа. Получив запрошенную порцию соуса, спортсмен выпил.

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Колу, потом кофе. "Всё было замечательно. Я отлично поел, правда, всё очень понравилось. Но когда я получил чек, я спросил: "А это за что?" Они ответили, мол, за кетчуп. И я сказал: "Нет, нет и нет! Вы не можете брать с меня деньги за кетчуп", – цитирует Бутчера Express.

Официантка после недолгих пререканий вызвала менеджера. Тот принялся объяснять, что в ресторане кетчуп платный – 2 или 3 евро, что в переводе на рубли составляет 160-250.

Однако легендарный футболист ничего не хотел слушать, ведь в меню такой позиции не было, а значит и фиксированного ценника соус не имеет. При этом экс-игрок аргументировал свое поведение не материальной несостоятельностью, а принципиальной позицией.

Слово за слово. Все громче и громче. В общем, Бутчер победил. В качестве исключения ресторан ему сделал скидку. На имя, возраст и, естественно, на кетчуп, исключив его из счета.

"Так что я доволен. Моя взяла", – обрадовался спорщик. Однако причина полемики не давала ему покоя. И вот однажды он выяснил, что, оказывается, во многих российских заведениях за все нужно платить. Даже за кетчуп.

Так, побывав на родине Аршавина и Кокорина, спортсмен выдумал лайфхак. "Слушайте, все, кто будет в России, не просите кетчуп, иначе вам придётся за него платить. Просто купите свою бутылку, заныкайте в кармане и выдавите соус на тарелку", – рекомендует прагматичный британец.