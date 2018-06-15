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Автогол принес победу Ирану в матче с Марокко

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Марокканцы в Питере сотворили трагедию

На чемпионате мира состоялся первый матч в группе В. На питерском стадионе "Санкт-Петербург" сборная Ирана победила команду Марокко. Гол в собственные ворота после удара со штрафного забил нападающий Азиз Бухаддуз на пятой из 6 добавленных минут.

Это была очень динамичная встреча с целым ворохом взаимных ошибок, бесконечными падениями игроков на ровном месте – то ли потому, что трава слишком скользкая, то ли бутсы неправильно подобранные.

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Вариантов забить было много как у марокканцев, так и у иранцев.

Местами игра проходила крайне нервно, в итоге показано 4 желтых карточек.

Стадион посетило 62 тыс 500 болельщиков.

Сегодня состоится вторая игра этой группы – на обновленном сочинском стадионе "Фишт" встречаются фавориты квартета команды Испании и Португалии. Аккурат перед матчем стало известно, что португальская звезда, нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду получил 2 года лишения свободы условно за уклонение от уплаты налогов в Испании и штраф в размере 18,8 млн евро.


Елена УСОВА
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