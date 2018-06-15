Иностранная болельщица опозорилась в Москве

Карманную воровку задержали на Красной площади

Гостья столицы из Перу Эви Патриция Кавессас Аяма позарилась на чужое, за что поплатилась несколькими месяцами свободы. Иностранная болельщица заглядывала в карманы прохожих на главной площади Москвы в день старта чемпиона мира по футболу.

А уже сегодня, 15 июня, Тверской суд столицы заключил ее под стражу до 13 августа. Так, плачевно для Патриции закончился праздник футбола, хотя именно на него она прибыла из южноамериканской республики.

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Карманная воровка собиралась посмотреть, как сыграет сборная ее страны с командой Дании. Матч состоится в Саранске в воскресенье, 17 июня, но женщина по понятным причинам на него уже не попадет. Дома перуанка занималась торговлей и поставками продуктов, на родине она оставила мать и дочь 17-ти лет от роду.

Впрочем, российская судебная система проявила мягкость. Статья, по которой задержана иностранка, предусматривает до 200 тысяч рублей штрафа, исправительные работы и до пяти лет тюрьмы. Суд учел, что преступница постоянно не проживает в РФ и не имеет регистрации.

Известно, что Кавессас неплохо устроилась за российской решеткой. "Не жалуется на условия содержания и вполне довольна питанием", – пояснил "Интерфаксу" ответственный секретарь столичного ОНК Иван Мельников.

Он же рассказал, что российское лето не пощадило иностранку – у нее заболело горло и началась аллергия. Руководство изолятора пообещало, что в ближайшее время воровку покажут врачу.