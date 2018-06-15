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Дзагоев пропустит несколько матчей из-за травмы

продолжениеПортугалия сыграла вничью с Испанией
Встреча в Санкт-Петербурге пройдет без травмированного футболиста

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев не сможет играть в течение ближайших десяти дней из-за повреждения задней поверхности бедра.

"Конечно, все расстроены, что он не примет участия в предстоящем матче (со сборной Египта), но, надеемся, медицинский штаб сделает все возможное, чтобы он восстановился быстрее", – приводит ТАСС слова полузащитника российской национальной команды Александра Головина. 

В четверг, 14 июня, сборная России выиграла у команды Саудовской Аравии с разгромным счетом 5:0. В середине первого тайма Дзагоев вынужден был покинуть поле из-за травмы. 

Следующий матч российская команда сыграет с Египтом 19 июня в Санкт-Петербурге.

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Фото: ТАСС Фото: ТАСС Фото: ТАСС
Фото: ТАСС Фото: ТАСС Фото: ТАСС Фото: ТАСС
Валентина МАЙОРОВА
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