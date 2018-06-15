Португалия сыграла вничью с Испанией

Здоровье
637 новости
Матч группового этапа ЧМ-2018 завершился со счетом 3:3.
Сегодня Начо забил первый в карьере гол за сборную Испании #ESP
Не гол - голище!👏👏👏#PORESP #ЧМ2018 pic.twitter.com/YHv0Vvx8eg— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 15 июня 2018 г.
По теме
Главным героем для своей сборной стал Криштиану Роналду. Нападающий национальной команды Португалии отметился хет-триком. Диего Коста, который играет в составе испанской сборной, оформил дубль, а Начо забил еще один гол.
#POR 3-3 #ESP— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 15 июня 2018 г.
Статистика фантастического матча. Испании не удалось использовать преимущество по владению мячом#PORESP #ЧМ2018 pic.twitter.com/zLHky5EK39
На турнире отличная атмосфера, а сборная России охладила пыл критиков
Режиссер трансляции рассказал о просьбе певца Робби Уильямса показать неприличный жест в камеру