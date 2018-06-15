Португалия сыграла вничью с Испанией

Сборные двух стран показали красивую игру

Матч группового этапа ЧМ-2018 завершился со счетом 3:3.

Главным героем для своей сборной стал Криштиану Роналду. Нападающий национальной команды Португалии отметился хет-триком. Диего Коста, который играет в составе испанской сборной, оформил дубль, а Начо забил еще один гол.