На втором матче ЧМ-2018 случился конфуз

Во время игры команд Египта и Уругвая мяч полетел прямо в мэра Екатеринбурга

Виктор Тестов, который временно исполняет обязанности главы города, где проходил матч соперников России по группе А, не растерялся. Он заметил, что мяч "выстрелил" в сторону его трибуны и сумел вовремя его поймать.

"Был такой сильный удар, он и до этого много раз подпрыгивал над трибунами. Но, скажем так, несмотря на возраст, спортивную форму поддерживаю, поэтому я его поймал", – рассказал Тестов URA.RU.

К сожалению, мяч не получилось оставить себе в качестве трофея – пришлось вернуть организаторам, отметил он. Тем не менее, это происшествие Виктор воспринял как добрый знак.

Напомним, матч прошел на "Екатеринбург Арене" 15 июня и завершился со счетом 1:0 в пользу сборной Уругвая.