Арест Савченко

Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

На втором матче ЧМ-2018 случился конфуз

Во время игры команд Египта и Уругвая мяч полетел прямо в мэра Екатеринбурга

Виктор Тестов, который временно исполняет обязанности главы города, где проходил матч соперников России по группе А, не растерялся. Он заметил, что мяч "выстрелил" в сторону его трибуны и сумел вовремя его поймать.

"Был такой сильный удар, он и до этого много раз подпрыгивал над трибунами. Но, скажем так, несмотря на возраст, спортивную форму поддерживаю, поэтому я его поймал", – рассказал Тестов URA.RU.

К сожалению, мяч не получилось оставить себе в качестве трофея – пришлось вернуть организаторам, отметил он. Тем не менее, это происшествие Виктор воспринял как добрый знак.

Напомним, матч прошел на "Екатеринбург Арене" 15 июня и завершился со счетом 1:0 в пользу сборной Уругвая.

Виктория БАЛАЯН
новости партнеров
Загрузка...

Открытие ЧМ-2018 восхитило Запад

На турнире отличная атмосфера, а сборная России охладила пыл критиков

Скандалу на открытии ЧМ-2018 нашли объяснение

Режиссер трансляции рассказал о просьбе певца Робби Уильямса показать неприличный жест в камеру

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей