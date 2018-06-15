На втором матче ЧМ-2018 случился конфуз
Виктор Тестов, который временно исполняет обязанности главы города, где проходил матч соперников России по группе А, не растерялся. Он заметил, что мяч "выстрелил" в сторону его трибуны и сумел вовремя его поймать.
"Был такой сильный удар, он и до этого много раз подпрыгивал над трибунами. Но, скажем так, несмотря на возраст, спортивную форму поддерживаю, поэтому я его поймал", – рассказал Тестов URA.RU.
К сожалению, мяч не получилось оставить себе в качестве трофея – пришлось вернуть организаторам, отметил он. Тем не менее, это происшествие Виктор воспринял как добрый знак.
Напомним, матч прошел на "Екатеринбург Арене" 15 июня и завершился со счетом 1:0 в пользу сборной Уругвая.
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