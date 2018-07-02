На ЧМ-2018 разразился новый допинговый скандал

Немецкий журналист заподозрил футболистов в применении запрещенных препаратов

Один из главных палачей российского спорта, создатель серии документальных фильмов о допинге у нас в стране Хайо Зеппельт выпустил новое свое творение. На этот раз под его прицел попала Бразилия.

Аккурат накануне важнейшего матча "пятикратных" с мексиканцами за выход в 1/4 финала ЧМ-2018 в России телеканал ARD показал фильм Зеппельта "Тайны о допинге: бразильский двенадцатый игрок – хитрости в стране футбола".

Как в понедельник, 2 июля, сообщает RT, автор рассказывает о расследовании доступа к запрещенным препаратам в Бразилии и других государствах Южной Америки.

Главным действующим лицом в допинговой системе бразильского футбола немецкий журналист называет врача из Сан-Паулу. По его данным, эскулап работал с нападающим сборной Перу и ФК "Фламенго" (Рио-де-Жанейро) Паоло Герреро, который в ноябре 2017-го был уличен в применении бензоилэкгонина и дисквалифицирован на год, однако позже срок отстранения сократили до 6 месяцев, так что он благополучно играл в матчах чемпионата мира на групповой стадии.

В контактах с этим врачом также замечены несколько других известных спортсменов, среди которых есть бывший игрок сборной Бразилии. Однако Зеппельт их фамилии не назвал.

Немец утверждает, что "в Бразилии нужно меньше часа, чтобы получить рецепт на запрещенный препарат".

Осталось узнать, отразится ли на настрое игроков "желто-зеленых" разоблачительный опус сотрудника ARD, но судя по первому тайму встречи, бразильцы бегают, бьют по воротам активно и не собираются покидать Россию раньше четвертьфинала.

