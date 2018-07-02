Из грязи в князи: Успех России на ЧМ поразил Запад

СМИ пишут о сказочном преображении нашей сборной на турнире

Сенсационная победа российской команды над испанцами в 1/8 финала домашнего Чемпионата мира стала шоком для всех. До матча раздавались слова о надежде на пристойный результат, то есть поражение с минимальным счетом и при равной игре. Пессимисты же были уверены – "фурия роха" камня на камне не оставит от обороны России.

Как отмечает BBC, до начала старта ЧМ-2018 команда Черчесова находилась под огнем критики. К началу турнира большинство специалистов уже записали нашу сборную в безнадежные аутсайдеры. Причем скепсис сохранялся и после выхода из группы.

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"Многие российские болельщики вне стадиона все еще "вычеркивали" свою команду из борьбы, но, когда игра [с Испанией]началась, они стали свидетелями того, как их команда вышла в четвертьфинал Чемпионата мира впервые с 1970 года", – пишет автор Крис Биван.

Если на том турнире в Мексике была "эра Яшина", то теперь настала "эра Акинфеева", который отразил в серии пенальти два удара и внес наибольший вклад в незабываемый триумф России.

Несмотря на то, что россияне почти весь матч оборонялись и практически не угрожали воротам испанцам, они все же заслужили победу, пишет The Independent. Подопечные Черчесова проявили хорошую надежность в обороне, а вот испанцы откровенно разочаровали плохим движением. Их футболисты не пытались "растормошить" соперника и допускали ошибки в защите.

"Откровенно глупый гандбол Пике стал следствием ошибки его партнера по центру обороны Рамоса, которая пополнила "каталог" его оплошностей, допущенных еще на групповом этапе", – отмечается в статье Мигеля Делани.

Автор назвал потуги испанцев в атаке "бесплодием" и раскритиковал полузащитников Сильву, Иско и Иньесту, на которых возлагали роль плеймейкеров.

Американская газета The Washington Post обратила внимание на красноречивый плакат с надписью "Вы родились, чтобы сказку сделать былью", который российские фанаты развернули на трибуне "Лужников" перед стартовым свистком.

"Спустя три часа мечта россиян была стала близка к реальности, правда для такого превращения пришлось показать кошмарный футбол", – написал Стивен Гофф.

По его словам, Россия смогла пройти в четвертьфинал Чемпионата мира "с ограниченными способностями, но безграничной дисциплиной и сердцем".