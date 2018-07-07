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Уткин обрек сборную России на провал

Сборная России на тренировке. Фото: ABEDIN TERKENAREH/EPA?TASS
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Национальной команде не быть чемпионом мира

Комментатор, от сотрудничества с которым во время ЧМ-2018 отказался "Первый канал", продолжает критиковать наших футболистов и тренера сборной.

Василий Уткин уверен, что нашей команде ни при каких обстоятельствах не достанется титул чемпиона мира по футболу. Об этом он сообщил в интервью, которое опубликовано на Youtube-канале "Жиза".

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"Сборная России никогда не станет чемпионом мира… Если вдруг так случится, это будет то, что не должно было произойти никогда", – заявил он.

Прошелся Уткин и по Станиславу Черчесову, под руководством которого сборная РФ пробилась в четвертьфинал чемпионата.

"Красавчик ли Черчесов? Нет. Он совсем не красавчик, ни в каком смысле", – сказал комментатор.

Ну а наша сборная тем временем готовится к предстоящему сегодня матчу, который пройдет в Сочи. Хорваты тоже нервничают. Шансы пройти дальше – 50 на 50. Но тем не менее их национальная команда настраивается на победу. Об этом ранее заявил хорватский полузащитник московского ЦСКА Кристиян Бистрович, напоминает "Газета.ру"

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