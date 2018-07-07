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Российские фанаты ответили исландцам

Болельщики сборной РФ. Фото: Пименов Роман/Интерпресс/ТАСС
Викингам должно понравиться

Болельщики нашей национальной команды, которая сенсационно пробилась в четвертьфинал ЧМ-2018, решили поддержать футболистов песней. А заодно и передать привет исландским викингам, чья "Калинка-малинка" буквально взорвала Сеть.

Российские фанаты записали клип на песню 19 века среди березок. Исполняли тоже под аккомпанемент барабана. Воплощение идеи заняло у команды болельщиков около двух недель. 

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"Идея этого видео родилась после исполнения “Калинки-Малинки” исландскими фанатами. Всем полюбившиеся на прошлом ЧМ викинги , показавшие , как нужно болеть за свою команду. Очень крутой жест, стоящий внимания. Друзья, помогите нам донести это видео до Исландии... Это видео – спасибо всем командам и всем фанатам за эмоции, атмосферу, накал и возможность быть частью истории! ..Верим в команду, верим в красивую игру!" – говорится в подписи под роликом на Youtube.

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