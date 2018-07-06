Франция вышла в полуфинал ЧМ-2018

Обидчики в групповом турнире россиян уругвайцы покидают мундиаль

Сборная Франция победила команду Уругвая на стадионе "Нижний Новгород" со счетом 2:0. Первый гол на 40 минуте забил защитник Рафаэль Варан, второй – на 61-ой нападающий Антуан Гризманн.

Новая звезда французской сборной Килиан Мбаппе отметился тем, что из-за его симуляции во втором тайме была маленькая стычка, закончившаяся желтыми карточками, в том числе и для него.

Также на поле случился забавный казус, когда в рот вратаря "Трехцветных" Льориса залетела стрекоза. Француз без смущения просто ее выплюнул.

Теперь подопечные Дидье Дешама ожидают итога матча Бразилия – Бельгия, который состоится в Казани сегодня в 21:00.

