После вылета из финала ЧМ-2018 футболисты вряд ли оценят этот широкий жест

Официальный представитель Лондона украсит своим присутствием игру Англии и Бельгии. Сегодня сборные будут сражаться за третье место чемпионата. На игру соблаговолит прийти заместитель посла Великобритании в РФ Линдси Сколл.

Напомним, на матче британцев с хорватами национальную команду не явился поддержать никто. И это несмотря на первый с 1990 года выход сборной в полуфинал! Болельщики с лихвой компенсировали этот неприятный момент. Они пели и кричали на трибунах, запустили в соцсетях забавный флешмоб и даже не постеснялись сверкнуть "трусами удачи" на Арбате. Более того, английскую сборную поддерживали даже российские болельщики, которые на фоне выходки Домагоя Виды отвернулись от хорватов.

Ни одного официального представителя от Англии на матче в Лужниках. Даже из посольства никого. Удивительно. pic.twitter.com/qTkjg1HWcG — Василий Конов (42+) (@VasilyKonov) 11 июля 2018 г.

Но осадок все равно остался. Проявление такого откровенного пренебрежения и стремление британских властей политизировать даже спорт спровоцировало волну возмущения. В вылете англичан из финала ЧМ-2018 обвинили Терезу Мэй и ее приспешников, которые окончательно испортили отношения с Россией русофобскими высказываниями, в результате чего футболисты чувствовали, что их достижения никому не нужны.

За национальную команду Бельгии приедет болеть глава министерства иностранных дел Дидье Рейндерс, передает ТАСС.

Борьба за третье место в чемпионате начнется на стадионе "Санкт-Петербург" в 17:00.