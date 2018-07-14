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Британия решила поддержать свою сборную на матче с Бельгией

Фото: GEORGI LICOVSKI\EPA\TASS
продолжениеВ Хорватии будет "землетрясение": команда заранее празднует победу
После вылета из финала ЧМ-2018 футболисты вряд ли оценят этот широкий жест

Официальный представитель Лондона украсит своим присутствием игру Англии и Бельгии. Сегодня сборные будут сражаться за третье место чемпионата. На игру соблаговолит прийти заместитель посла Великобритании в РФ Линдси Сколл.

Напомним, на матче британцев с хорватами национальную команду не явился поддержать никто. И это несмотря на первый с 1990 года выход сборной в полуфинал! Болельщики с лихвой компенсировали этот неприятный момент. Они пели и кричали на трибунах, запустили в соцсетях забавный флешмоб и даже не постеснялись сверкнуть "трусами удачи" на Арбате. Более того, английскую сборную поддерживали даже российские болельщики, которые на фоне выходки Домагоя Виды отвернулись от хорватов.

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Но осадок все равно остался. Проявление такого откровенного пренебрежения и стремление британских властей политизировать даже спорт спровоцировало волну возмущения. В вылете англичан из финала ЧМ-2018 обвинили Терезу Мэй и ее приспешников, которые окончательно испортили отношения с Россией русофобскими высказываниями, в результате чего футболисты чувствовали, что их достижения никому не нужны.

За национальную команду Бельгии приедет болеть глава министерства иностранных дел Дидье Рейндерс, передает ТАСС.

Борьба за третье место в чемпионате начнется на стадионе "Санкт-Петербург" в 17:00.

Виктория БАЛАЯН
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