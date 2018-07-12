Из-за Терезы Мэй: раскрыта причина позорного вылета Англии с ЧМ

Британцы слили матч, оставшись без поддержки болельщиков и властей

Антироссийская пропаганда Лондона сделала свое черное дело: чемпионат мира по футболу оказался провален. Но только не Россией как страной-хозяйкой ЧМ-2018, и не сборной РФ, которая дошла до четвертьфинала. Политика убила самих родоначальников футбола. Английские футболисты, которым букмекеры отдавали бесспорное предпочтение перед матчем с хорватами, оказались в проигрыше.

Тут можно сколько угодно рассуждать о спортивной удаче, классе соперника, положении звезд на небосклоне, но большинство экспертов едины во мнении – британскую сборную подвело отсутствие болельщиков. Они не умеют играть без своих.

"Как известно, англичане лучше всего играют, когда болельщики их гонят вперед. Знаменитая песня "Youʼll Never Walk Alone" (англ. Ты никогда не будешь один), ставшая в определенном смысле символом британского футбола, – ее очень сильно не хватало сборной Англии, – считает политолог и большой любитель футбола Армен Гаспарян. – Это печально. Потому что в полуфинал ЧМ попадаешь не каждый день, а у англичан это было в 1990 году. И очень жалко, что свой шанс они разменяли, опасаясь странного рода фобий, которые насаждала печать", – высказался эксперт в эфире Пятого канала.

Действительно, фанатов из Англии на трибунах практически не было. Кто-то не смог приехать в Россию из-за проблем с законом, кто-то испугался рассказов о голодных медведях и парнях с дубинками на улицах российских городов. История с отравлением Скрипалей тоже оказала негативное влияние. Из-за необходимости сохранять "политическое лицо", за команду не приехали болеть никакие официальные представители Лондона. Даже работающий в РФ глава посольства. Даже на полуфинал.

Конечно, среди россиян нашлось немало поклонников английских футболистов. Огромные "Лужники" ликовали, когда британцы открыли счет, и ахали, когда посланный ими мяч летел мимо ворот. За это им команда уже выразила благодарность. Но отсутствие поддержки от своих это не исправило.

После матча принц Уильям сделал публичное заявление о том, как он горд за сборную Англии. "Вы должны держать голову высоко поднятой. Вы провели невероятный чемпионат мира, вошли в историю, подарили болельщикам веру в команду. Мы знаем, что сборная Англии еще себя покажет", – передает РИА ФАН слова Уильяма. Как принцу и многодетному отцу, ему было сложно сорваться на игру в Россию. Но члены кабмина во главе с Терезой Мэй могли. Не захотели.

Теперь за звание чемпиона мира поборются команды Франции и Хорватии. У англичан же остался единственный шанс – взять бронзу в матче с Бельгией. Пока никто из официальных представителей Лондона не выразил желание приехать поддержать футболистов, отстаивающих спортивную честь страны.

Игра сборных Англии и Бельгии пройдет 14 июля в Санкт-Петербурге.

Финал состоится 15 июля в Москве.