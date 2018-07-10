Макрон доволен: Франция вышла в финал ЧМ-2018
В Санкт-Петербурге со счетом 1:0 завершился матч полуфинала чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Бельгии. Французский защитник Самуэль Умтити забил гол в ворота соперников на 51-й минуте встречи, передает телеканал "360".
Отметим, триумф национальной сорной с трибун стадиона наблюдал президент Франции Эммануэль Макрон. Сразу после окончания встречи французский лидер намеревался вернуться обратно. О том, появилась ли в планах политика повторно посетить Россию во время финальной игры, не сообщается.
Команда, которая встретится с французскими футболистами на финале мундиаля определится 11 июля, когда на стадионе "Лужники" в Москве встретятся сборные Хорватии и Англии.
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