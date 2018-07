Пока Макрон смотрел футбол: во Франции воцарился хаос

Накануне французы с большим трудом добыли путевку в финал чемпионата, забив всего один гол в ворота сборной Бельгии. На матч прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон и король Бельгии Филипп.

Отметим, что французский лидер впервые посетил ЧМ-2018, а вот Филипп оказался более страстным болельщиком – он наблюдал за игрой национальной команды уже во второй раз. Ранее он приезжал на матч Бельгии с Тунисом. Засветились на трибунах и мировые звезды: 51-летняя Памела Андерсон прилетела поддержать своего молодого возлюбленного Адиля Рами, который сражался за французскую сборную. Насладиться футболом захотел и Мик Джаггер. Рок-звезду заметили в VIP-ложе питерского стадиона.

Между тем пока Макрон радовался триумфальному выходу французов в финал ЧМ-2018, празднование победы в Париже обернулось беспорядками. Буйные фанаты, видимо, под действием адреналина, разошлись не на шутку. Дошло до столкновений с полицейскими, передает ТАСС.

Игру в центре французской столицы смотрели тысячи людей. Для этого болельщикам создали все условия. К примеру, на площади Отель-де-Виль появился большой экран, где шла прямая трансляция.

The scenes in Paris right now...#FRABEL #worldcup pic.twitter.com/hwnzzG44js