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Пока Макрон смотрел футбол: во Франции воцарился хаос

Фото: GLOBAL LOOK press Фото: GLOBAL LOOK press Фото: GLOBAL LOOK press
Фото: GLOBAL LOOK press Фото: GLOBAL LOOK press Фото: GLOBAL LOOK press Фото: GLOBAL LOOK press +4
Победа национальной команды в полуфинале ЧМ-2018 обернулась беспорядками

Накануне французы с большим трудом добыли путевку в финал чемпионата, забив всего один гол в ворота сборной Бельгии. На матч прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон и король Бельгии Филипп.

Фото: GLOBAL LOOK press

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Отметим, что французский лидер впервые посетил ЧМ-2018, а вот Филипп оказался более страстным болельщиком – он наблюдал за игрой национальной команды уже во второй раз. Ранее он приезжал на матч Бельгии с Тунисом. Засветились на трибунах и мировые звезды: 51-летняя Памела Андерсон прилетела поддержать своего молодого возлюбленного Адиля Рами, который сражался за французскую сборную. Насладиться футболом захотел и Мик Джаггер. Рок-звезду заметили в VIP-ложе питерского стадиона.

Между тем пока Макрон радовался триумфальному выходу французов в финал ЧМ-2018, празднование победы в Париже обернулось беспорядками. Буйные фанаты, видимо, под действием адреналина, разошлись не на шутку. Дошло до столкновений с полицейскими, передает ТАСС.

Игру в центре французской столицы смотрели тысячи людей. Для этого болельщикам создали все условия. К примеру, на площади Отель-де-Виль появился большой экран, где шла прямая трансляция.

Отметим, что до этого на улицах Парижа и других больших городов онлайн-показов игр чемпионата не было. Из соображений безопасности власти разрешили смотреть матчи лишь дома либо в спортивных барах и кафе. Однако после выхода сборной Франции в полуфинал мэрия Парижа изменила решение и организовала публичный просмотр. И как оказалось, зря.

Фото: GLOBAL LOOK press

Толпы фанатов, заполонивших до этого площадь перед ратушей, ринулись на Елисейские поля. И если сначала все было вполне прилично – ликующих болельщиков поддерживали гудками клаксонов водители, присоединились полицейские, размахивающие флагами, – то позже в городе воцарился хаос.

Фото: GLOBAL LOOK press

Фанаты поджигали пиротехнику, а под конец начали швырять бутылки и камни в полицейских, которые оцепили Елисейские поля. Стражи порядка не сдержались и ответили буйным болельщикам шумовыми шашками и слезоточивым газом. К двум часам ночи хулиганов удалось вытеснить с Елисейских полей.

Виктория БАЛАЯН
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