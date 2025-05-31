Лавина денег и большая любовь: кого в июне 2025 года ждут невероятные перемены

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Новые горизонты открываются перед Тельцами и Близнецами в первый месяц лета. Июнь обещает быть насыщенным событиями, которые способны перевернуть жизнь с ног на голову.
Тельцов ждет приток денежных средств: неожиданные премии, бонусы или даже крупные выигрыши могут свалиться на них, словно лавина. Не исключено, что они откроют для себя новый источник дохода, он появится благодаря полезному знакомству или проекту, который давно откладывали.
Близнецов ждет головокружительная история любви. Открытость к новым знакомствам и готовность экспериментировать в общении сыграют им на руку. Звезды намекают, что отношения, завязавшиеся в начале лета, будут не просто романтическими, а долгосрочными и крепкими.
Оба знака должны быть готовы к самым счастливым переменам.
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