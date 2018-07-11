У Хорватии появились серьезные проблемы перед игрой с Англией

Болельщики сборной вывесили националистические баннеры, чем навлекли на себя гнев FIFA

Международная федерация футбола (FIFA) начала расследование в отношении болельщиков балканской команды, которые украсили трибуны националистической символикой. Хорватский футбольный союз могут ждать серьезные санкции, но это едва ли приведет к дисквалификации сборной.



Поводом для разбирательств стали появившиеся в интернете фото, сделанные во время матча группового этапа чемпионата мира – 2018 между сборными Хорватии и Нигерии. На них фанаты хорватской команды позируют с развернутым флагом с символикой усташей (организация запрещена в РФ) – националистов, которые в годы Второй мировой войны воевали на стороне гитлеровской Германии. Режим усташей причастен к геноциду евреев, сербов и цыган. В результате чисток погибли более 600 тыс. человек.

С флагами усташей болельщики сфотографировались не только на трибунах, но и в одной из фан-зон первенства. Дурной почин поддержали хорваты, болевшие за свою команду в Австрии. После победы над сборной России тамошние фанаты вышли на улицу и перекрыли движение в венском квартале Отакринг, празднуя выход в полуфинал. Снимки запечатлели не только флаги усташей, но и нацистские приветствия, которыми поздравляли друг друга фанаты.

Этот скандал стал продолжением истории с публикацией в интернете видеоролика, записанного защитником сборной Хорватии Домагоем Видой, на котором он кричит "Слава Украине!". Запись предназначалась украинским друзьям футболиста, который раньше выступал за киевское "Динамо", но журналисты слили послание в сеть, чем вызвали грандиозный скандал.

Член хорватской делегации, экс-игрок сборной Огнен Вукоевич, по решению национального футбольного союза был лишен аккредитации. Он принес извинения болельщикам, которых мог задеть этот видеоролик. FIFA оштрафовала Вукоевича на 15 тыс. швейцарских франков и вынесла предупреждение Виде, напомнив им о недопущении политизации турнира.

Эти происшествия не приведут к исключению сборной Хорватии из турнира. Максимальное наказание, которое грозит федерации, – штраф. Кроме того, виновных болельщиков могут лишить права посещать матчи турнира. Тем не менее все это не лучшим образом сказывается на атмосфере внутри команды, которой сегодня вечером предстоит сыграть полуфинальный матч чемпионата мира против Англии на московском стадионе "Лужники".

Чтобы сгладить неприятное впечатление, которое хорватские футболисты и их фанаты произвели на нашу публику в последние дни, главный тренер сборной этой страны Златко Далич попросил у российских болельщиков о поддержке.

"Я благодарен за все, что было в последний месяц в России: на каждом шагу нас встречают как своих, и на каждом стадионе за нас болеют. Завтра мы ждем поддержки в том числе и от российских болельщиков, это еще одна мотивация для нас. Футбол объединяет людей во всем мире, и мы благодарны за такой теплый прием. Мы всегда будем тепло вспоминать эти несколько недель в России, спасибо за гостеприимство", – сказал Далич на предматчевой пресс-конференции.

Эпизоды с политическими высказываниями хорватов вызвали в РФ различную реакцию. Актер Михаил Боярский не увидел в поступке Виды ничего страшного. А вот бывший вратарь сборной России по футболу, музыкант Руслан Нигматуллин пожелал хорватам побыстрее вернуться на родину. Экс-спортсмен заметил, что победа над соперниками из РФ и выход в полуфинал повлекли за собой "какую-то грязную политику и пропаганду", которые не уместны для большого футбола, передает телеканал 360.