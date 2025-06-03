Дочка Джоли и Питта сменила имя

Дочка Джоли и Питта сменила имя
Анджелина Джоли и Брэд Питт. Фото: Chrisa Hickey / wikimedia.org
Девушка решила идти своим путем

Девятнадцатилетняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло официально отказалась от своего старого имени и выбрала для себя творческий псевдоним. Теперь она представляется как Ши (Shi) и активно занимается творчеством, стараясь при этом оставаться в тени – звездная наследница не любит общественное внимание.

Недавно девушка приняла участие в закрытом вечере в Лос-Анджелесе, который был посвящен презентации нарядов одного из модных домов. Там она подготовила танцевальный номер вместе с опытными хореографами, выступившими на сцене с артисткой Луэллой. На афишах мероприятия впервые значилось имя Shi, что стало для именитой наследницы дебютом в качестве артистки под новым псевдонимом. Об этом сообщает женский журнал "Клео.ру".

Отмечается, что в день своего 18-летия звезда подала документы на официальную смену фамилии. Суд удовлетворил ее просьбу, и теперь в документах указано полное имя – Шайло Нувель Джоли. Фамилия отца исчезла.

Ши предпочитает держаться подальше от публичности и крайне редко общается с журналистами. По словам знаменитой матери, ее дети не стремятся делать карьеру в кино. Ши больше увлечена творчеством и социальными проектами.

К слову, ранее у Джоли нашли тяжелую болезнь.

Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник
По теме

Зеленский объяснил, зачем беспилотники атаковали аэродромы РФ

Украинцы назвали террористический акт операцией "Паутина"

"Под угрозой": раскрыто, что ночью произошло с Киевом

Дела Незалежной идут все хуже

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей