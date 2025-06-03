Дочка Джоли и Питта сменила имя

Девушка решила идти своим путем

Девятнадцатилетняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло официально отказалась от своего старого имени и выбрала для себя творческий псевдоним. Теперь она представляется как Ши (Shi) и активно занимается творчеством, стараясь при этом оставаться в тени – звездная наследница не любит общественное внимание.

Недавно девушка приняла участие в закрытом вечере в Лос-Анджелесе, который был посвящен презентации нарядов одного из модных домов. Там она подготовила танцевальный номер вместе с опытными хореографами, выступившими на сцене с артисткой Луэллой. На афишах мероприятия впервые значилось имя Shi, что стало для именитой наследницы дебютом в качестве артистки под новым псевдонимом. Об этом сообщает женский журнал "Клео.ру".

Отмечается, что в день своего 18-летия звезда подала документы на официальную смену фамилии. Суд удовлетворил ее просьбу, и теперь в документах указано полное имя – Шайло Нувель Джоли. Фамилия отца исчезла.

Ши предпочитает держаться подальше от публичности и крайне редко общается с журналистами. По словам знаменитой матери, ее дети не стремятся делать карьеру в кино. Ши больше увлечена творчеством и социальными проектами.

К слову, ранее у Джоли нашли тяжелую болезнь.