Парализовало половину лица: у Джоли нашли тяжелую болезнь

Парализовало половину лица: у Джоли нашли тяжелую болезнь
Фото: Raph_PH / wikimedia.org
Состояние здоровья знаменитости оставляет желать лучшего

За полгода до официального развода с Брэдом Питтом у актрисы Анджелины Джоли нашли тяжелую болезнь – паралич Белла. Недуг проявляется в виде нейропатии лицевого нерва, боли. Тогда проблема появилась у нее на фоне сильного стресса. Сейчас же в преддверии первой годовщины расторжения брака она опасается, что все может вернуться.

Ранее в интервью она признавалась, что паралич появился у нее также из-за резких скачков сахара в крови. По ее словам, организм слишком остро реагирует на любые стрессовые факторы, и здоровье сильно страдает. 

"Эндж боится, что болезнь вернется и снова оставит ее парализованной. Годовщина развода станет для нее серьезным потрясением и может легко спровоцировать рецидив. Она делает все возможное, чтобы заботиться о себе, но она знает, насколько ужасными могут быть физические последствия стресса, а эта годовщина развода будет очень стрессовой", – поделились ее знакомые.

Известно, что также Джоли очень трепетно относится к своему здоровью. Из-за опасений рака она удалила молочные железы, а также яичники и маточные трубы. Помимо прочего, переживания негативно отражаются на ее аппетите. Дети артистки бьют тревогу и пытаются накормить ее насильно, однако их успехи в этом вопросе невелики.

Источник: Radar Online

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