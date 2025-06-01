Брэд Питт прервал молчание о разводе с Анджелиной Джоли

Артист не считает событие чем-то выдающимся

После восьмилетнего бракоразводного процесса Брэд Питт стал официально свободен в конце прошлого года. Все это время артист не давал никаких комментариев по поводу решения суда, лишь недавно прервав молчание.

В новом интервью актер заявил, что, по его мнению, ничего выдающегося не произошло.

"Я не думаю, что это было что-то серьезное. Просто что-то начало осуществляться. Юридически", – сказал Брэд.

Знаменитость отметил, что журналисты всегда уделяют много внимания его личной жизни, но по сути все публикации представляют собой какую-то версию того, что остается за кулисами, и не является отражением реального положения дел.

Питт также рассказал, что с годами он стал более мягким человеком. Например, он обнаружил в себе любовь к природе и архитектуре.