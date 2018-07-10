Отставка главы МИД Британии поможет премьер-министру дальше гнуть свою линию

Российский сенатор Алексей Пушков уверен, что новый министр иностранных дел Великобритании по всем ключевым вопросам будет придерживаться тех же взглядов, что и Борис Джонсон.

"С уходом Бориса Джонсона в британском Форин Офисе мало что изменится, особенно касательно России. Разве что прическа главы МИД Британии", – пошутил он в своем Twitter.

Мнение Пушкова о неизменности взглядов британского МИД подтвердил сам новый министр иностранных дел Джереми Хант, который в интервью телеканалу Sky News уже сообщил, что Борис Джонсон сыграл большую роль в формировании общественного мнения по "делу Скрипалей", а также назвал своего предшественника "одной из выдающихся движущих сил британской политики".

С уходом Бориса Джонсона в британском Форин Офисе мало что изменится, особенно касательно России. Разве что прическа главы МИД Британии. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 9 июля 2018 г.

Он считает, что его предшественник организовал "чрезвычайно важную ответную реакцию на атаку на Скрипалей в Солсбери, помимо других очень важных дел".

Хант намерен поддерживать премьер-министра страны в достижении соглашения с Евросоюзом по Brexit, на основе стратегии, которая была согласована кабинетом министров.

По его мнению, в результате Британия должна стать "сильной, уверенной в себе, глобально ориентированной".

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер предсказал скорую отставку правительству Терезы Мэй, которой "на какой-то период времени <…> нужен такой министр иностранных дел, который не будет ей ни в чём возражать". Именно этим, по его словам, вызвано назначение на пост главы МИД Джереми Ханта, который "скорее чиновник, чем политик", пишет RT.

"Никто из серьёзных людей просто не согласится занять такую должность", – отметил эксперт, подчеркнув, что Борис Джонсон был харизматичным политиком. Он "стал министром иностранных дел только потому, что большинство людей в партии считали его слишком непредсказуемым для должности премьер-министра", - добавил Брутер.

Борис Джонсон ушел с поста главы внешнеполитического ведомства вслед за министром по выходу Великобритании из Евросоюза Дэвидом Дэвисом. Оба политика были не согласны с предложениями Терезы Мэй по выходу страны из Brexit.