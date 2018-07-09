Борис Джонсон ополчился на Терезу Мэй
"Мечта о брексите умирает" – так охарактеризовал в письме теперь уже бывший министр иностранных дел Борис Джонсон и свою отставку, и политику в целом нынешнего британского правительства. Текст двухстраничного заявления на имя премьер-министра страны Терезы Мэй он опубликовал в Twitter.
"Я горжусь тем, что был министром иностранных дел. С грустью я ухожу: вот мое письмо, объясняющее, почему", – предвосхитил разъяснения Джонсон.
В частности, он пишет "дорогой Терезе" о том, что в результате действий британских властей на переговорах по выходу Соединенного Королевства из состава Евросоюза, были потеряны возможности, на которые надеялись подданные Ее Величества. По словам Джонсона, "мечта умирает, задыхаясь от ненужной неуверенности в себе" из-за того, что Лондону придется смириться с нормами европейского права, которые ей навязываются извне, не имея возможности повлиять на них.
В результате, считает он, страна рискует очутиться в "полу-брексите", который оставит части экономики Великобритании в рамках торгового блока, без контроля государства.
"В этом смысле мы по-настоящему движемся к статусу колонии – и многим придется потрудиться, чтобы увидеть экономические или политические выгоды этой конкретной договоренности", – отмечает Джонсон.
Предполагая, что у "дорогой Терезы" мало амбиций, чтобы заставить переговорщиков ЕС рассмотреть предложения Великобритании, он нашел сравнение данной ситуации: "это как если бы мы отправляем наш авангард в бой с развевающимися над ними белыми флагами".
Также кроме экономических соглашений, он выразил серьезные опасения в связи с обязательствами, которые Лондон берет на себя по вопросу нелегальных мигрантов.
Не преминул экс-глава МИД похвалиться и хорошей работой возглавляемого им ведомства – "экстраординарных мужчин и женщин". Джонсон подчеркнул, что у Великобритании много друзей в мире, а в качестве примера привел высылку из 28 стран "российских шпионов" в ответ на инцидент в Солсбери, где отравили экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в марте нынешнего года. Про случай в Эймсбери умолчал.
Ранее свои должности покинули госсекретарь по вопросам Brexit Дэвид Дэвис и парламентский заместитель министра по вопросам Brexit Стив Бейкер.
Таким образом, за неполные 24 часа британское правительство осиротело на три ключевых фигуры.
Сегодня же в парламенте после отставки Дэвиса и Джонсона речь Мэй встретили дружным хохотом. На словах благодарности премьера в адрес главы МИД за его "страстность, с которой тот продвигал интересы Британии" в зале раздался громкий смех, после чего депутатов призвали к порядку.
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