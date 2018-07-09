Британский министр обвинил Москву в смерти англичанки в Эймсбери
Министр обороны Великобритании
Гэвин Уильямсон
заявил, что именно Российская Федерация атаковала британский городок Эймсбери "Новичком", в результате умерла подданная Ее Величества. Обвинения главы Минобороны приводит агентство
Reuters в понедельник, 9 июля.
"Простая реальность в том, что Россия совершила атаку на территории Британии, которая привела к смерти гражданина Британии", – сказал Уильямсон, отвечая в парламенте на вопрос об угрозе, с которой сталкиваются люди в Великобритании после смерти 44-летней Доны Стерджесс в минувшее воскресенье.
Министр выразил надежду, что мир объединится с Лондоном в осуждении этого факта.
Ранее полиция сообщила, что Стерджесс соприкасалась с предметом, зараженным "Новичком", в нескольких милях от того места, где были атакованы российский двойной шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта.
Агентство отмечает, что в сказанном министром осталось непонятно, имел ли он в виду нападение на Скрипалей или новую атаку. Хотя чего тут непонятного: в первой случае пока еще никто не умер. Правда, Лондон продемонстрировал общественности живую Юлию, однако отца миру не показали.
В свою очередь представитель российского МИДа Мария Захарова предположила, что эта таинственность британской стороны и нежелание дать возможность нашим дипломатам встретиться с пострадавшими может означать, что Скрипалей власти Соединенного Королевства удерживают насильно или "их состояние не соответствует тому, что говорится официально".
В понедельник же британский офицер по борьбе с терроризмом сказал, что детективы не смогли установить, был ли задействован именно приснопамятный "Новичок" в инциденте с отравлением Стерджесс и мужчины, который сейчас находится в критическом состоянии в больнице, из той же партии, которая фигурирует в деле Скрипалей.
Не успел британский министр обороны огульно обвинить Москву в таинственной смерти англичанки от еще непонятно чего, как возбудились европейские друзья Лондона. Так, у главы МИД Австралии Джули Бишоп появились некоторые вопросы к России, требующие ответа после смерти Стерджесс, пишет издание The Australian.
По ее словам, Канберра "глубоко опечалена" гибелью британки. Бишоп считает, что Москва должна объяснить, как именно "Новичок" мог оказаться в Великобритании, и что случилось с запасами данного яда. Не приводя никаких доказательств, австралийка добавила, что "Новичок" российского производства.
"Австралия ни при каких обстоятельствах не поддерживает применение химических нервно-паралитических веществ. России есть на что ответить. Это нервно-паралитическое вещество российского производства", – без сомнения утверждает австралийка. Вероятно, Канберра уже приготовила список на высылку наших дипломатов.
Такая скоропалительность с выводами министра обороны Соединенного Королевства может объясняться или очень большой его осведомленностью с ходом расследования происшествия в Эймсбери (что довольно странно для представителя его ведомства), или желанием отметиться на фоне кадровой свистопляски в правительстве Британии (своего места сегодня лишился глава МИД Борис Джонсон), или элементарной ненавистью к России. Напомним, что это тот самый Уильямсон, который в середине нынешнего марта во время пресс-конференции предложил Москве отказаться от ответа на высылку российских дипломатов из Лондона.
"Мы посмотрим, каким будет ответ России. То, что Россия сделала в Солсбери, безусловно, жестоко и возмутительно. Мы на это ответили. Если честно, России следует отойти в сторону и заткнуться", – заявил бывший 42-летний специалист по производству каминов и керамики.
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