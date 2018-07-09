В деле о первой жертве "Новичка" вскрылась жуткая правда

В Британии, хоть здесь и родился великий Шекспир, спектакли ставят в последнее время из рук вон плохо. Не успели стихнуть насмешки над позором Соединенного Королевства, из-за которого уволился Борис Джонсон, как британцы снова оконфузились. Отравление в Эймсбери стало символическими граблями, на которые эпично наступила Тереза Мэй.

Как всегда, исполнено все было очень коряво и на уровне дворовой постановки. Даже сами жители Солсбери заподозрили неладное и начали обсуждать в соцсетях странное происшествие с двумя никому не нужными наркоманами-бродягами. На нестыковки в это деле обратили внимание и репортеры, и эксперты.

Так, исследователь Валентин Дегтерев искренне недоумевает, почему к дому, откуда увозили Чарльза Роули и его подругу Дон Стерджесс, которые якобы отравились тем же злополучным "Новичком", медики приехали в костюмах химзащиты, а полиция храбро – без. Кроме того, Дегтерев указал и на нехарактерные для отравления подобным веществом симптомы. Больше смахивает на банальную передозировку героином, который употребляла парочка.

"Нет признаков отека легких, нет судорог. Больной уже выведен из комы, но зафиксирован ремнями для транспортировки", – заключил исследователь, посмотрев видео.

Дегтерева насторожило, что Роули привязали ремнями. Скорее всего, его увезли насильно. Наркоманы не очень любят общаться с медиками и тем более бывать в больницах. Однако британцам была нужна новая жертва. А кто хватится наркомана? Так что с ним, как и с его подругой, особо не церемонились.

Весьма вероятно, как нынче любят говорить англичане, и Роули, и Стерджесс, которая позже скончалась, яд ввели уже в госпитале. Смерть женщины, возможно, объясняется более высокой дозой яда. Вероятно, не выдержал ослабленный наркотиками организм. Скрипали, в отличие от этих несчастных, на здоровье не жаловались.

Новым отравлением британцы пытались "оживить мертвую лошадь". Раз уж не получилось сорвать ЧМ-2018, надо хотя бы испортить впечатление от него, а то зарубежные гости неприлично громко восторгаются. И неплохо было бы расстроить предстоящую встречу Путина и Трампа.

"А жизни двух опустившихся маргиналов для политиков не значат, ровным счетом, ничего. Тем более, что вытягивать с того света их никто и не собирается", – заключил Дегтерев.

Остается лишь надеяться, что второй несчастный выживет. Хотя какая судьба его ждет, учитывая ситуацию с канувшими в Лету Скрипалями, одной Терезе Мэй известно.