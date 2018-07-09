Британия опозорилась в деле "новых Скрипалей"
Британская полиция сделала заявление относительно дела "новых Скрипалей" – пары, отравленной в лондонском районе Эймсбери. По его словам, делать хоть какие – то выводы пока рано и нужно продолжать расследование. По факту, британские власти вновь использовали тактику "громкого заявления", не предъявив при этом ни одного доказательства.
"На этом все, мне нужно идти", – заявил представитель британской полиции в ходе своего короткого выступления, вроде бы посвященного инциденту в Эймсбери.
В ходе своего обращения он отметил, что отравление произвели с помощью сильного паралитического вещества, предположительно произведенного в Советском союзе. При этом, кто и зачем мог это сделать не сообщил. Умолчал он и о том, схоже ли вещество с "Новичком", который якобы использовали для отравления Скрипалей.
Ранее в СМИ появилась еще одна невероятная версия отравления в Эймсбери. Знакомый пары предположил, что погибшая от неизвестного паралитического вещества женщина могла отравиться им через окурок, валявшийся на земле или другой мусор.
Инцидент в Эмсбери произошел спустя несколько месяцев после отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В разгар Чемпионата мира по футболу Скотленд-Ярд сделал заявление о том, что на соседней с Солсбери улице веществом по типу российского "Новичка" отравились еще люди.
На улице разбитых Скрипалей: в Британии умерла жертва "Новичка"
Отравление в Эймсбери, как и случившееся в Солсбери, могло быть специально спланировано
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