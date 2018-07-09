Жертва "Новичка" умерла от окурка

Появилась неожиданная версия нового отравления в Британии

Погибшая в Эймсбири Дон Стерджес могла подобрать с земли брошенную недокуренную сигарету, контейнер или другой мусор. Такое объяснение произошедшего выдвинул друг покойной Крейг Пэттенден.

По его словам, последний раз он видел Стерджес в пятницу вечером в автобусе. "Я один из последних, кто видел их перед инцидентом. Выглядели они хорошо. Чарли казался немного выпившим, но он постоянно находился под воздействием чего-то. Он часто употреблял героин и кокаин. Все симптомы отравления проявились уже в субботу",- цитирует его РИА "Новости".

Приятель отметил, что отравление никак не может быть связано с наркотиками и уж тем более, нервно-паралитическим газом. "Их точно отправили нервно-паралитическим веществом. Думаю, источником заражения было то, что Дон подобрала на улице, – или окурок сигареты, или какой-нибудь контейнер", – рассказал он.

Инцидент в Эмсбери произошел спустя несколько месяцев после отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В разгар Чемпионата мира по футболу Скотленд-Ярд сделал заявление о том, что на соседней с Солсбери улице веществом по типу российского "Новичка" отравились еще люди.